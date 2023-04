Wetter in NRW: Letzte Aprilwoche startet nassgrau – hier lauert Gewittergefahr

Ein sonniges Ende ist noch kaum in Sicht: Nach dem regnerischen Wochenende ist auch zum Wochenstart in NRW kaum mit Sonne zu rechnen. Der Montagmorgen beginnt nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt, zeitweise kommt es zu Regen und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad bei mäßigem Wind.

Wetter in NRW morgen: So wird das Wetter am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad, im Bergland sogar auf 0 Grad. Auch der Dienstag soll nach Angaben des DWD bedeckt bleiben, mit Regenschauern in einigen Gebieten. Im Hochsauerland wird Schneeregen erwartet. Die Temperaturen schwanken zwischen 8 und 12 Grad. Der Trend aus Regen und Wolken setzt sich laut den Meteorologen auch am Mittwoch fort. Dazu komme ein frischer Wind aus Südwest.

Bleibt zu hoffen, dass sich der neue Monat Mai von seiner frühlingshafteren Seite zeigen wird. Wie wird das Wetter in Köln – und wann scheint die Sonne in Düsseldorf? Alle weiteren News und Infos findet ihr in unserer Wetter-Übersicht.

