Wetter in NRW: Kommt nach dem frühlingshaften Jahreswechsel die eiskalte Winter-Wende?

Der Dezember hatte es wettertechnisch in sich: Während die ersten Tage eine Kältefront mit zweistelligen Minusgraden bereithielten, ging das Jahr ungewöhnlich mild zu Ende. Wie geht es nun weiter, im neuen Jahr?

Wetter in NRW: Neue Woche startet am Montag mild und feucht

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen mild und feucht. So werden am Montag Höchstwerte zwischen 12 und 14 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. In den Hochlagen sind Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad möglich. Dazu ist es weiter regnerisch und windig, in den Mittelgebirgen kann es auch stürmische Böen geben. Zum Nachmittag soll der Himmel dann auflockern und der Wind nachlassen.

Wetter in NRW am Dienstag: Sturmböen und Regenschauer

Für die Nacht zu Dienstag erwartet der Wetterdienst nur noch wenige Schauer bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad. Laut DWD-Prognose bleibt es bewölkt – dabei meist trocken bei Höchsttemperaturen bis 11 Grad. In der Nacht soll der Wind erneut auffrischen, in Hochlagen kann es Sturmböen geben. Ab der zweiten Nachthälfte ziehen außerdem neue Regenschauer auf.

Wetter in NRW am Mittwoch: Weiter stürmisch und regnerisch

Der Mittwoch beginnt mit Schauern, die im Tagesverlauf zunehmen. Bei Höchstwerten bis 13 Grad bleibt es windig, im Bergland kann es weiter auch Sturmböen geben.

Wetter in NRW an Silvester 2022: So warm wie noch nie

Es war der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. So wurden auch in NRW gleich mehrere Temperaturrekorde gebrochen: In Köln erreichte das Thermometer 17,8 Grad – in Düsseldorf wurde mit 17,1 Grad der wärmste Dezembertag seit Messbeginn 1969 festgestellt.

Wetter in NRW: So wird das Wetter diese Woche in Düsseldorf und Köln

Und wie geht’s weiter? Kommt nach dem milden Jahreswechsel nun der Winter in voller Montur zurück? Hier gibt’s die Wettervorhersage für Düsseldorf und die Wetterprognose für Köln.

