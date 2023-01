Wetter in NRW: Schnee und Glättegefahr – kommt jetzt die eiskalte Winter-Wende?

Der Dezember hatte es wettertechnisch in sich: Während die ersten Tage eine Kältefront mit zweistelligen Minusgraden bereithielten, ging das Jahr ungewöhnlich mild zu Ende. Wie geht es nun weiter, im neuen Jahr?

Wetter in NRW: Neue Woche startet am Montag mit Regenschauer und Glättegefahr

Am Wochenende zog über NRW eine starke Regenfront. Das sorgte mancherorts für hohe Pegelstände, Teile des Ruhrtalradwegs waren überschwemmt. In der Nacht zum Montag nehmen die Niederschläge laut DWD wieder zu, die ab 300 bis 400 Metern in Schnee übergehen. Bei Temperaturen zwischen zwei und vier Grad und im Bergland bis minus zwei Grad besteht Glättegefahr.

Wetter in NRW: Dienstag und Mittwoch sonnig, vereinzelte Schauer

Für Dienstag und Mittwoch ist ein Mix aus Sonne und Wolken angekündigt, dazu gibt es vereinzelt Schauer. In den tieferen Lagen kann es sogar schneien. Die Temperaturen liegen bei minus 3 bis plus 4 Grad.

Wetter in NRW: Donnerstag Schneeschauer und Minusgrade

Am Donnerstagvormittag gibt es vor allem in der Südhälfte NRWs Schneeschauer, die im Nachmittagsverlauf langsam abziehen sollen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte. Aus dem Nordwesten ziehen einzelne Schneeschauer auf, in Tieflagen kommt es zu Schneeregen- oder Regenschauern. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis fünf Grad, in Hochlagen minus zwei bis plus ein Grad.

Wetter in NRW: Freitag Schneeschauer und Glättegefahr

Am Freitag erwartet der DWD wechselnde bis starke Bewölkung und insbesondere im Nordwesten und Westen Schneeschauer. Es besteht Glättegefahr. Es könne auch zu einzelnen, kurzen Gewittern kommen. In Ostwestfalen sind häufiger auch Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal ein bis vier Grad, im Bergland minus zwei bis zwei Grad.

Am Wochenende geht es ähnlich weiter. Während es Samstag vornehmlich trocken bleibt, fällt am Sonntag zeitweise Schnee. Weiterhin besteht Glättegefahr.

Wetter in NRW an Silvester 2022: So warm wie noch nie

Es war der wärmste Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. So wurden auch in NRW gleich mehrere Temperaturrekorde gebrochen: In Köln erreichte das Thermometer 17,8 Grad – in Düsseldorf wurde mit 17,1 Grad der wärmste Dezembertag seit Messbeginn 1969 festgestellt.

Wetter in NRW: So wird das Wetter diese Woche in Düsseldorf und Köln

Und wie geht’s weiter? Kommt nach dem milden Jahreswechsel nun der Winter in voller Montur zurück? Hier gibt’s die Wettervorhersage für Düsseldorf und die Wetterprognose für Köln.

