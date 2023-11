Wetter in NRW: Hier fallen heute bis zu acht Zentimeter Schnee

Werden wir in NRW dieses Jahr weiße Weihnachten haben? Eine aktuelle Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) macht Hoffnung: Die Meteorologen erwarten ab Freitag (24. November) zahlreiche Schauer, die im Bergland auch als Schneeregen oder Schnee fallen. Ab einer Höhe von 600 Metern seien Schneehöhen von ein bis vier Zentimeter möglich, vereinzelt auch bis zu acht Zentimeter, berichtete der DWD.

Achtung, Autofahrer: Im Tagesverlauf könnte die Schneefallgrenze auf 300 Meter sinken, was für Straßenglätte sorgen kann. Ab dem frühen Abend sind in Westfalen auch in tiefen Lagen bis zu drei Zentimeter Schnee möglich. Die Temperaturen kommen am Freitag über 5 bis 8 Grad nicht hinaus. Im höheren Bergland ist bei 3 Grad Schluss. In der Nacht kann es frieren. Zudem wird es windig, manchmal sogar stürmisch.

Ähnliches Wetter mit Schneeregen- und Schneeschauern in höheren Lagen erwartet der DWD auch am Wochenende und warnt vor Glättegefahr. In der Nacht auf Dienstag (28. November) soll es dann noch einmal deutlich kälter werden mit 0 bis minus 3 Grad, im Bergland mit bis zu minus 5 Grad.

dpa