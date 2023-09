Wetter in NRW: Sommerliche Temperaturen zum Herbstbeginn – bis zu 25 Grad

Bei den aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) möchte man den September 2023 am liebsten gar nicht erst verabschieden – denn das sonnige Wetter in NRW zieht sich bis zum Wochenende fort. Das sind die Prognosen der kommenden Tage.

Sonne satt am Montag in NRW

Am Montag bleibt es heiter und freundlich. Der Morgen beginnt zwar neblig, doch im Laufe des Tages wird es aufklaren. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad in der Niederung und 18 Grad in den Hochlagen.

Wetter in NRW: Bis zu 25 Grad am Dienstag und Mittwoch

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 11 bis 7 Grad, in der Eifel sogar auf 2 Grad. Der Dienstag beginnt wolkig, doch es bleibt immerhin trocken. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad in der Niederung und 19 Grad in den Hochlagen. Der Trend aus Wolken und heiterem Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort.

dpa