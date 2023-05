Wetter in NRW: Heitere Aussichten zur Wochenmitte erwartet

Nach einem teils regnerischen Start in die Woche soll das Wetter in NRW in den kommenden Tagen vielerorts wieder heiter werden. So wechseln sich am Dienstag (16. Mai) Wolken und sonnige Abschnitte ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Maximal liegen die Temperaturen bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland bleibt es kühler.

Am Mittwoch (17. Mai) erwarten die Meteorologen einen grauen Start in den Tag. Im Bergland soll es dichte Wolkendecken und etwas Sprühregen geben. Ansonsten bringt der Tag zunehmend heiteres und trockenes Wetter mit sich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad.

Am Donnerstag, den 18. Mai, (Christi Himmelfahrt) rechnet der DWD mit überwiegend freundlichem, teils wolkigem Wetter. Bei Temperaturen bis 12 Grad in Hochlagen und 18 Grad am Rhein bleibe es relativ kühl.

Am Freitag geht es heiter bis sonnig mit einem Temperaturanstieg auf 18 bis 21 Grad weiter.

