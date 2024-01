Wetter in NRW: Glatteis und Schneefall zum Wochenstart erwartet

Die eisigen Temperaturen haben NRW weiterhin fest im Griff. So bringt die neue Woche Schnee und Glätte. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich am Montag (15. Januar) Schnee- und Schneeregenschauer bei Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad ab. Einzelne Gewitter sind möglich. Im Bergland werden bis heute Abend voraussichtlich fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, Schneeverwehungen sind möglich. In der Nacht zum Dienstag (16. Januar) wird es glatt bei Tiefsttemperaturen zwischen Minis 1 und Minus 3 Grad, in Hochlagen bis Minus 6 Grad.

Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, bis Mittag kann es noch Schneeschauer geben, die dann ostwärts abziehen. Am Nachmittag und Abend lockert es auf und soll weitestgehend trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad, in Hochlagen Minus 4 bis 1 Grad. Am Mittwoch (17. Januar) wird besonders in der Südhälfte Schnee erwartet bei Höchstwerten zwischen 0 und 3 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag (18. Januar) schneit es besonders im Süden und wird glatt.

dpa