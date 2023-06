Wetter in NRW: Gewitter, Starkregen und Hagel zum Sommerbeginn

Zum kalendarischen Sommeranfang kann es in Nordrhein-Westfalen ungemütlich werden. Ab Dienstagabend (20. Juni) steige das Gewitterrisiko, lokal seien Unwetter durch heftigen Starkregen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Während gebietsweise gewittrige Regenschauer am Dienstagvormittag allmählich abzogen, erwarteten die Wetterexperten vereinzelt schon am Nachmittag, vor allem aber ab dem Abend aus Südwesten vermehrt Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Die Temperaturen steigen am Dienstag auf 26 bis 31 Grad, im Hochsauerland liegen sie bei 24 Grad. In der Nacht wird ein Rückgang auf 16 bis 19 Grad erwartet. Am Mittwoch sind laut DWD im Tagesverlauf im Süden noch einzelne Schauer möglich. Meist bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen 26 und 29 Grad, im höheren Bergland um 23 Grad.

dpa