Wetter in NRW: Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet

In Nordrhein-Westfalen werden weitere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Der Mittwoch beginnt zunächst wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag und am Abend kann es vor allem im südlichen Bergland vereinzelt zu Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 26 und 29 Grad, im höheren Bergland bei um die 23 Grad.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel. Es besteht erhöhte Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 26 Grad, in Hochlagen sind um die 20 Grad möglich. Das Wetter beruhigt sich am Freitag laut Vorhersage wieder. In der Osthälfte kann es etwas regnen. Die Maximaltemperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 17 Grad.

