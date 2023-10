Wetter in NRW: Es bleibt weiter mild – Regen erst am Donnerstag erwartet

Ungewöhnlich mild für die Jahreszeit wird es in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte, werden am Dienstag zwischen 20 Grad im Mindener Land und bis zu 25 Grad im Aachener Raum erreicht. Sonne und Wolken wechseln sich im Tagesverlauf ab und es bleibt trocken. In der Nacht kühlt es ab auf 16 bis 10 Grad.

Auch am Mittwoch wird es mit 21 Grad im Norden und bis zu 25 Grad in der Kölner Bucht ungewöhnlich warm. Tagsüber wird es laut Meteorologen heiter bis sonnig. Am Abend ziehen dann einige Wolken auf, es bleibt aber noch meist trocken.

In der Nacht zu Donnerstag kann es dann stellenweise kräftig regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad.

