Wetter in NRW: Erst Wind und Wolken, dann Regen und Gewitter erwartet

Nachdem sich die Sonne in einigen Regionen NRWs zeitweise zeigte, müssen sich die Bewohner des bevölkerungsreichsten Bundeslandes nun vom Schönwetter verabschieden. Stattdessen müssen sie sich auf Wolken sowie Wind und ab Freitag (29. Dezember) auf Regen und Gewitter einstellen. Am Donnerstag (28. Dezember) sei der Himmel wechselnd bis stark bewölkt und es bleibe meist trocken, teilte der DWD am Morgen mit – es gebe nur vereinzelt kurze Regenschauer. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad und in den höchsten Lagen bei etwa 5 Grad. Dazu wehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich gebietsweise zu starken – und in Kammlagen auch zu stürmischen – Böen steigern könne.

So wird das Wetter am Silvesterwochenende in NRW

Am Freitag sei der Himmel über Nordrhein-Westfalen abermals wechselnd bis stark bewölkt. Nach einer Phase der leichten Entspannung an den Pegeln soll es dann auch wieder stärker regnen. Im Bergischen Land, im Sauerland sowie im Siegerland rechnet der DWD nach Angaben eines Sprechers mit Regenmengen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter. Zudem gibt es laut DWD-Vorhersage eine geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Gewitter mit Graupel. Die Temperaturen betragen maximal 8 bis 12 Grad und auf dem Kahlen Asten 4 Grad. Dazu gehe ein mäßiger bis frischer Wind mit starken Böen, im Bergland sowie bei Regen gebe es auch stürmische Böen.

Am Samstag (30. Dezember) bleibe es am Himmel wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt könne es regnen, schrieb der DWD. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad und in höheren Lagen bei 3 bis 6 Grad. Der Wind wehe mäßig jedoch mit teils starken und in Hochlagen auch stürmischen Böen.

dpa