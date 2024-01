Wetter in NRW: Die neue Woche startet kalt und sonnig

Zum Start der neuen Woche wird es in NRW kalt und sonnig. So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag (8. Januar) Temperaturen von minus vier bis minus ein Grad, im höheren Bergland wird es bis zu minus acht Grad kalt. In der Nacht können in höheren Lagen die Temperaturen auf bis zu minus zwölf Grad sinken.

>>Unwetterlage für NRW aufgehoben – es wird trockener und kälter<<

Auch am Dienstag (9. Januar) bleibt es wolkenlos und niederschlagsfrei. Der DWD kündigt für Dienstag Temperaturen zwischen minus drei Grad in Ostwestfalen-Lippe und null Grad im Rheinland an. In der Nacht zum Mittwoch (10. Januar) bleibt es trocken und klar. Die Temperaturen gehen zurück auf minus fünf bis minus neun Grad, im Bergland wird es teils bis minus 13 Grad kalt.

dpa