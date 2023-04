Wetter in NRW: Der Frühling lässt auf sich warten – Schneefall in einigen Regionen erwartet

Obwohl die Woche in einigen NRW-Städten recht sonnig und mild begonnen hat, lässt richtiges Frühlingswetter weiterhin auf sich warten. Die Menschen aus NRW müssen die kommenden Tage mit Wolken und Regenschauern rechnen. In einigen Regionen kann sogar Schnee fallen.

Wetter in NRW: Starke Böen im Bergland

Am Dienstag (18. April) werden nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad erwartet. In Hochlagen liegen die Maximalwerte bei 8 bis 11 Grad. Der Dienstag bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Im Bergland ist zeitweise mit starken Böen zu rechnen.

>>Düsseldorf: Wetter heute und morgen – die Vorhersage<<

Wetter in NRW: Bis zu 17 Grad im Rheinland

In der Nacht auf Mittwoch (19. April) erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 7 und 4 Grad, im Bergland sind 2 Grad möglich. Der Mittwoch beginnt bewölkt, im Tagesverlauf lockert es auf. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Im Rheinland können Temperaturen von bis zu 17 Grad erreicht werden, in Ostwestfalen liegt der Maximalwert bei 13 Grad. Im höheren Bergland sind bis zu 11 Grad möglich.

>>Köln: Das Wetter heute und morgen – die Vorhersage<<

Wetter in NRW: Schneefall möglich

Am Donnerstag (20. April) wechseln sich bewölkte Abschnitte mit Regenschauern und heitere, niederschlagsfreie Phasen ab. In Hochlagen kann Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad, in Hochlagen bei um die 5 Grad.

dpa