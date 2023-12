Wetter in NRW bleibt weiterhin mild und regnerisch

Menschen aus NRW müssen sich auch in den kommenden Tagen auf Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am frühen Morgen mit, dass es auch am Mittwoch (13. Dezember) stark bewölkt bis bedeckt wird, wiederholt gibt es schauerartigen Regen. Die Temperaturen sind mild, bei sieben bis zehn Grad.

In der Nacht zum Donnerstag (14. Dezember) bleibt es dicht bewölkt mit gebietsweisem Regen. Die Temperaturen fallen auf fünf bis drei Grad, in den Hochlagen von Eifel und Sauerland auf drei bis ein Grad.

>>Wetter in NRW: Chancen für weiße Weihnachten 2023 sehen schlecht aus<<

Auch der Donnerstag startet den Angaben zufolge stark bewölkt, anfangs oft trüb, mit örtlich leichtem Sprühregen. Im Hochsauerland ist etwas Schneegriesel nicht ausgeschlossen. Der Nachmittag ist dem DWD zufolge dann aber überwiegend niederschlagsfrei, vorübergehend sind Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen vier Grad im Osten und sechs Grad im Westen, im Bergland um zwei Grad.

dpa