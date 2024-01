Wetter in NRW bleibt trüb und kalt – Regen und viele Wolken am Wochenende

Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen (NRW) auf stärkere Bewölkung und Sprühregen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag berichtete, sollte es nur im Süden noch bis zum Abend sonnig bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad und es bleibt verbreitet niederschlagsfrei. In der Nacht sinken die Temperaturen und im Bergland besteht Glättegefahr.

Der Freitag startet laut den Meteorologen mit einer dichten Wolkendecke. Am Nachmittag und Abend gibt es voraussichtlich Sprühregen, teilweise gefrierend. Es wird mäßig kalt bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht ist verbreitet Frost möglich bei Tiefstwerten zwischen plus 1 und minus 2 Grad.

Vorsicht: Bei Regen und Schneegriesel wird es glatt

Auch für Samstag sagen die Experten starke Bewölkung und Sprühregen beziehungsweise im höheren Bergland Schneegriesel voraus. In nördlichen Mittelgebirgen sind laut Experten starke Böen nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag werden dann schauerartige Niederschläge, im Bergland als Schnee, erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad, in höheren Lagen bei minus 1 bis 3 Grad.

dpa