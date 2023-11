Aktuelle Nachrichten aus NRW

Regnerischer Herbst in NRW: Betrübte Wetteraussichten für das Karnevals-Wochenende

10. November 2023

Sonne, Wolken oder Regen: Was erwartet die Menschen in NRW am Wochenende? Die Prognose des DWD ist eher betrübt. Die Wetteraussichten findet ihr hier.