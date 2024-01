Wetter in NRW: Am Mittwoch wird es stürmisch, aber warm

Das Wetter in NRW ist zur Wochenmitte höchst durchwachsen. Der Tag startet regnerisch und stürmisch: Es ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Winde und Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometer durch das Land. Im Bergland und in exponierten Lagen können die Böen bis zu 95 Stundenkilometer schnell werden. Am Nachmittag nimmt der Wind allmählich ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 14 Grad.

>> Bahnstreik in NRW: Diese Züge fahren trotzdem ab Mittwoch – diese fallen aus <<

In der Nacht zum Donnerstag kann es vor allem im Bergland etwas regnen, sonst bleibt es trocken. Im östlichen Bergland wird es noch stürmen, wobei der Wind im Verlauf der Nacht abnehmen wird. Die Temperaturen sinken auf drei bis sechs Grad, in Hochlagen auf ein Grad. Am Donnerstag ist es wolkig, aber anfangs trocken bei Temperaturen von bis zu sieben bis zehn Grad.

dpa