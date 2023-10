Wetter in NRW: Am Freitag ungewöhnlich mild – Temperatursturz am Wochenende

Nach für die Jahreszeit milden Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad am Freitag wird es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen deutlich kühler. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei höchstens 15 Grad, am Sonntag nur noch zwischen 8 und 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Dabei müssen sich die Menschen in NRW weiterhin auf Regen, vereinzelte Gewitter und in den Mittelgebirgen auch auf starke Böen einstellen.

Erst Anfang der kommenden Woche lassen die Niederschläge laut DWD nach. Am Montag und Dienstag fällt laut der Vorhersage kein Regen mehr.

dpa