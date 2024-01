Atempause vor dem Unwetter in NRW: Am Dienstag noch Sonne – am Mittwoch droht Chaos

Wolkig und zeitweise auch länger sonnig wird es am Dienstag in Nordrhein-Westfalen. Allerdings müssen sich die Menschen östlich des Rheins am Vormittag noch auf einzelne Schneeschauer mit Glätte einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag in NRW bei null bis plus drei Grad, in Hochlagen bei minus drei bis plus ein Grad.

Nachts sinken die Temperaturen dann auf bis zu minus sechs bis minus zwei Grad, in der Höhe auf bis zu minus neun Grad.

Am Mittwoch kommt der Schnee nach NRW

Am Mittwochmorgen setzen teils kräftige Schneefälle ein, die vor allem im Süden NRWs auch länger anhalten sollen. Der DWD erwartet insbesondere im Raum Aachen, von der Eifel bis zum Siegen-Wittgensteiner Land und im Hochsauerland unwetterartige Bedingungen mit 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden. Wo es sich aufstaut, können bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gemessen werden.

Die Höchstwerte werden am Mittwoch bei null bis plus zwei Grad liegen, in Hochlagen bei minus vier bis plus ein Grad.

dpa