Wetter in NRW: 12 Grad und Regen – So stehen die Chancen für weiße Weihnachten

Die Wetterprognose für die vorletzte Kalenderwoche lässt die Hoffnung auf weiße Weihnachten vorerst verschwinden: Statt Schnee erwartet die Menschen in NRW in den kommenden Tagen vor allem Regen.

Wetter in NRW am Dienstag: Mild, nass und grau

Am Dienstag soll es am Vormittag noch bewölkt sein, vor allem im Nordwesten sowie im Bergischen Land kommt es im Tagesverlauf aber zeitweise zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland kann es auch zu starken Böen kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 bis 12 Grad, in Gipfellagen bei bis zu 7 Grad.

Wetter in NRW: Bis zum Ende der Woche regnerisch und mild

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es regnerisch, die Tiefstwerte sinken auf 8 bis 6 Grad, im Bergland auf 6 bis 3 Grad. Am Mittwochfrüh soll der Regen abklingen, am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit allerdings vor allem im Westen wieder. Die Maximaltemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag setzt sich nach Angaben des DWD der Trend aus zeitweisen Regenschauern und Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad fort.

Schnee in NRW: Wird es an Weihnachten schneien?

Natürlich lässt sich mit Blick zum Ende der Woche die Frage nicht vermeiden, ob es an einigen Stellen in NRW trotzdem weiße Weihnachten geben wird. Denn Informationen des DWD zufolge soll vor allem ein Hoch aus Sibirien zunächst für frostige Temperaturen sorgen. Unklar aber ist noch, wie groß der Einfluss des Hochs wirklich werden wird. Alle weiteren Infos haben wir hier für euch zusammengestellt.

dpa