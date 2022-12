Wetter in NRW: 12 Grad und Schmuddelwetter – So stehen die Chancen für weiße Weihnachten

Die Wetterprognose für die vorletzte Kalenderwoche lässt die Hoffnung auf weiße Weihnachten vorerst verschwinden: Statt Schnee erwartet die Menschen in NRW in den kommenden Tagen vor allem Regen.

Wetter in NRW an Weihnachten 2022: Mittwoch regnerisch und mild

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es regnerisch, die Tiefstwerte sinken auf 8 bis 6 Grad, im Bergland auf 6 bis 3 Grad. Am Mittwochfrüh soll der Regen abklingen, am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit allerdings vor allem im Westen wieder. Die Maximaltemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad.

Wetter in NRW an Weihnachten 2022: Donnerstag und Freitag Regenschauer

Auch am Donnerstag und Freitag setzt sich nach Angaben des DWD der Trend aus zeitweisen Regenschauern und Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad fort.

Wetter in NRW an Weihnachten 2022: Wird es schneien?

Die Wahrscheinlichkeit an einem der drei Weihnachtstage (24.12. bis 26.12.) #Schnee zu sehen, sinkt im Vergleich 1961-1990 zu 1991-2020, zumindest an den meisten Stationen. Die Wahrscheinlichkeit direkt am 24.12. Schnee zu haben, ist noch geringer. /V pic.twitter.com/PNk2lnY38c — DWD (@DWD_presse) December 20, 2022

Natürlich lässt sich mit Blick zum Ende der Woche die Frage nicht vermeiden, ob es an einigen Stellen in NRW trotzdem weiße Weihnachten geben wird. Denn Informationen des DWD zufolge soll vor allem ein Hoch aus Sibirien zunächst für frostige Temperaturen sorgen.

Wetter in NRW an Heiligabend 2022: Wo liegt Schnee am 24. Dezember?

Allmählich legt sich jedoch die Hoffnung auf weiße Weihnachten in NRW, so eine Prognose des DWD. Weiße Weihnachten wird es in Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht geben. An Heiligabend – also am Samstag – werde es wechselnd bewölkt sein und immer mal wieder schauerartigen Regen geben. Die Höchstwerte an dem Tag liegen bei 9 bis 12 Grad.

Wetter in NRW am 25. Dezember 2022: Wo liegt Schnee am 1. Weihnachtstag?

Könnte es zumindest zeitweise an den kommenden Weihnachtstagen schneien und die Landschaft in eine weiße Pracht verwandeln? Die Prognose ist den Meteorologen zufolge diesbezüglich wenig ermutigend: Im Bergland ist es zwar kälter, aber auf unter 3 Grad werden die Temperaturen wohl nicht sinken. In den Tagen danach wird es voraussichtlich ähnlich sein.

Wetter in NRW am 26. Dezember 2022: Schnee am 2. Weihnachtstag?

In der Nacht zum Montag bleibt es landesweit weiterhin wechselnd bewölkt. Nachlassende Schaueraktivität, dann meist niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperatur liegt um die acht Grad, im Bergland bis drei Grad.

Alle weiteren Infos haben wir hier für euch zusammengestellt.

dpa