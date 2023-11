Frostgefahr in NRW: Ist der Wintereinbruch jetzt im Anmarsch?

Es wird kälter in NRW, wie die Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigen: Der Himmel ist am Donnerstagvormittag im ganzen Land dicht bewölkt. Im Norden und Südwesten lockert es später auf, aber es gibt vereinzelte Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad, in Hochlagen bei 5 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, der sich im Laufe des Tages abschwächt.

So wird das Wetter am Wochenende in NRW

Am Freitag gibt es im Südwesten weitere Wolken und gebietsweise Regen. Im restlichen Bundesland ist es dagegen etwas freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 8 Grad, im höheren Bergland bei 1 bis 5 Grad. In der Nacht besteht Frostgefahr. Der Wind weht schwach.

Am Samstag ziehen von Westen aus Wolken auf und ab dem Mittag beginnt es zu regnen. Die Temperaturen steigen auf maximal 9 Grad im Flachland und 5 Grad im Bergland. Der Wind weht zunächst schwach und frischt später auf. Im Laufe des Nachmittags können in einigen Bereichen von Nordrhein-Westfalen starke oder stürmische Böen auftreten.

Regen lässt Pegelstände der Flüsse in NRW ansteigen

Der tagelange Regen spiegelt sich aktuell in den Flüssen NRWs wieder: Am Mittwoch (15. November) wurde landesweit an 17 Messstellen die Hochwassermeldestufe eins überschritten, wie sich aus Daten des Landesamtes Lanuv ergab. Lest hier, welche Flüsse in NRW bereits über das Ufer getreten sind.

dpa