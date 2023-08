Düstere Prognose: Schauer und Gewitter zum Wochenende in NRW erwartet

Während das Wetter der vergangenen Tage in NRW von Sonnenschein und blauem Himmel geprägt war, sieht die Lage für die kommenden Tage wieder anders aus. So werden zum Wochenende Schauer und Gewitter erwartet.

Am Freitag (11. August) bleibt es zunächst allerdings freundlich und sonnig. Im Tagesverlauf erreichen die Temperaturen 27 bis 31 Grad, in Hochlagen maximal 28 Grad. In der Nacht zu Samstag (12. August) ziehen dann die ersten Wolken auf, vereinzelt kann es zu schauerartigen Gewittern kommen, auch Starkregen ist nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Es kühlt auf 19 bis 16 Grad ab.

Für Samstag erwarten die DWD-Meteorologen ebenfalls Schauer und Gewitter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 23 und 26 Grad. Am Sonntag (13. August) setzt sich der Trend fort. Es bleibt bedeckt, gebietsweise sind auch dann Schauer gemeldet. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal 27 Grad bei mäßigen Windböen aus Richtung Südwest.

dpa