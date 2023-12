Wetter an Silvester 2023: Ausgerechnet diese Vorhersage wird getroffen

Wer in NRW an Silvester Raketen und andere Böller in die Luft steigen lassen will, könnte es schwer haben: So soll es zum Neujahreswechsel stürmisch werden. „Gerade zur Raketenzeit werden die kräftigsten Böen erwartet“, sagte Meteorologe Nils Damke vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Donnerstag (28. Dezember). Grund ist ein Sturmtief, das vor allem tagsüber auch Regen mitbringt.

Dieses Wetter wird an Silvester erwartet

Morgens geht es dabei bereits los. Im Tagesverlauf frischt dann der Wind aus Südwesten deutlich auf. Böen können im Flachland die Stärke 7 erreichen, in höheren Lagen auch Stärke 8. In der Nacht zum Montag (1. Januar) sind dann auch im Flachland stürmische Böen der Stärke 8 möglich. Regenschauer soll es dann nur noch im äußersten Norden und im Westen geben.

Die Wettervorhersage für den 1. Januar

Auch Montag, am Neujahrstag, ist mit Schauern zu rechnen. „Große Mengen werden tagsüber aber nicht erwartet“, sagte Damke. Am Vormittag lasse der Wind nach, bevor er in der Nacht zum Dienstag (2. Januar) wieder auffrische.

dpa