Weihnachtsmärkte in NRW 2022 – die schönsten Fotos

Lichterzauber im Ruhrgebiet: Ein Baldachin aus Lichterketten überspannt die Verkaufsstände auf dem Essener Weihnachtsmarkt. Foto: Roberto Pfeil/dpa Der Weihnachtsmarkt am Dom in Köln leuchtet am Montag (26.11.2007). Rund einen Monat vor den Festtagen haben die Weihnachtsmärkte in Köln geöffnet. Foto: Oliver Berg dpa/lnw Riesenrad Wheel of Vision Burgplatz Weihnachten Weihnachtsmarkt Shutterstock. Foto: Shutterstock.com Weihnachtliche Stimmung mit Lichterzauber und geschmückten Buden in Bonn. Shutterstock.com/Matyas Rehak

Frostige Temperaturen, heißer Glühwein, dunkle Nächte, stromsparend-helle LED-Lichter: Die Weihnachtsmärkte in NRW locken meist bereits von November bis Ende Dezember zum munteren Bummeln, Shoppen und natürlich: futtern! Wir haben uns die Highlights aus Nordrhein-Westfalen näher angeschaut und präsentieren hier die besten Bilder.

Zu den Highlights gehören natürlich auch in diesem Jahr die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf und in Köln, aber auch die anderen Städte können sich blicken lassen. In Dortmund beispielsweise thront der „größte Weihnachtsbaum“ der Welt, die historische Altstadt von Münster begeistert mit atemberaubender Kulisse und in Essen wird der Weihnachtsmarkt von den populären „Lichtwochen“ begleitet. Etwas wilder wird es beim Cranger Weihnachtszauber in Herne: Hier finden Kirmes und Weihnachtsmarkt zueinander.

>> Weihnachtsmärkte 2022 in NRW: Die schönsten Adventsmärkte <<

Egal welcher Weihnachtsmarkt zu euren persönlichen Lieblingen gehört: in unserer Fotostrecke findet ihr sie alle! Lebkuchen auspacken, Kuscheldecke drüberziehen und losklicken: Viel Spaß!

