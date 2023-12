Weihnachtsferien in NRW beginnen – viel Verkehr, aber kein Stauchaos

Der ADAC rechnet am Mittwoch mit viel Verkehr auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen. Berufspendler, Weihnachtsurlauber und Menschen auf dem Weg zu Familienbesuchen werden sich auf den Straßen tummeln. Dennoch erwartet der Verband kein Stauchaos, wie aus einer Mitteilung durchsickert.

ADAC prognostiziert weniger Stau, Bahn setzt zusätzliche Züge ein

„Im vergangenen Jahr gab es am Donnerstag und Freitag vor Weihnachten sogar 20 Prozent weniger Staus als im Durchschnitt“, sagte ADAC-Verkehrsexperte Prof. Roman Suthold.

Die Bahn hingegen richtet sich auf die verkehrsreichen Tage rund um Weihnachten mit bundesweit 60 zusätzlichen Zügen ein. In NRW zählen dazu etwa die Route Köln–Frankfurt–Stuttgart–München. Insgesamt stehen in der Weihnachtszeit bundesweit zusätzliche 35.000 Sitzplätze zur Verfügung.

Hier kann es während Weihnachten dennoch zu viel Verkehr kommen

Der ADAC warnt vor allem für den Samstag vor Weihnachten vormittags vor erhöhter Staugefahr. Auch auf den Strecken in die Innenstädte könnte es voller werden, wenn kurz vor Weihnachten noch die letzten Geschenke besorgt werden. „Für einen kurzfristigen Trip zum Geschenkekauf oder einen Weihnachtsmarktbesuch kann der ÖPNV eine gute Alternative zum Auto sein“, empfiehlt der ADAC. Auf welchen NRW-Autobahnen der ADAC insbesondere vor Staus warnt, erfahrt ihr hier.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wird in NRW wohl nur wenig Verkehr auf den Fernstraßen rollen. „Am 26. Dezember ist die Staugefahr trotz etwas Rückreiseverkehr ebenfalls überschaubar“, prognostizierte der Verband.

Wetter zu Ferienbeginn in NRW eher nass

Wer in den Ferien in den Süden fahren möchte, sollte Regenschirm und Windjacke nicht vergessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Mittwoch mit Regen zunächst östlich, dann auch westlich des Rheins. Bei relativ milden Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad gibt es mäßigen bis frischen Wind, im Bergland auch einzelne stürmische Böen. Von weißer Vor-Weihnacht also keine Spur.

