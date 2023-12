Weihnachtschaos in NRW? ADAC warnt vor Staus auf diesen Autobahnen

Die Weihnachtszeit nehmen viele zum Anlass, mal wieder in die Heimat zu fahren. Folglich wird es in diesen Tagen auf den Autobahnen in NRW besonders voll. Der ADAC rechnet vor allem am 21. und 22. Dezember in den Nachmittagsstunden mit erhöhtem Aufkommen auf den Autobahnen, wie der Automobil-Club am Montag mitteilte. Chaotische Verhältnissen auf den Autobahnen erwarte der Verband allerdings nicht.

Hier rechnet der ADAC vor Weihnachten mit viel Verkehr und Stau

Ab Mitte dieser Woche starten die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien, darunter neben Nordrhein-Westfalen auch Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Thüringen.

Am Samstag sei vormittags von erhöhter Staugefahr auszugehen. Auch auf den Strecken in die Innenstädte könnte es voller werden, wenn kurz vor Weihnachten noch die letzten Geschenke besorgt würden.

ADAC empfiehlt Bahnfahren als alternatives Reisemittel

„Für einen kurzfristigen Trip zum Geschenkekauf oder einen Weihnachtsmarktbesuch kann der ÖPNV eine gute Alternative zum Auto sein“, empfahl der ADAC.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag werde in NRW wohl nur wenig Verkehr auf den Fernstraßen rollen. „Am 26. Dezember ist die Staugefahr trotz etwas Rückreiseverkehr ebenfalls überschaubar“, prognostizierte der Verband.

