Wegen Dauerregen in NRW: Mehrere Landesteile bereiten sich auf Hochwasser vor

Aufgrund des anhaltenden Dauerregens in NRW stellen sich die Behörden des bevölkerungsreichsten Bundeslandes in mehreren Landesteilen auf Hochwasser und über die Ufer tretende Flüsse ein.

So hat die Bezirksregierung Düsseldorf Feuerwehrleute aus Mönchengladbach, dem Kreis Viersen und der Stadt Krefeld nach Oberhausen geschickt. Dort macht den Behörden ein aufgeweichter Deich an der Ruhr Sorgen, wie die Feuerwehr am Samstag (23. Dezember) mitteilte. Vorsorglich wird der Bereich mit Sandsäcken gesichert. Auch in Ostwestfalen an der Weser oder im Münsterland an der Ems haben die Behörden die hohen Pegelstände im Blick.

>>Hochwasser im Rhein: Kölner Pegel steigt – wichtige Brücke weiterhin gesperrt<<

Währenddessen gilt für Teile von Nordrhein-Westfalen weiterhin eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Die Meteorologen warnen wegen des anhaltenden Dauerregens vor Hochwasser in Bächen und Flüssen sowie vor Überschwemmungen von Straßen und Erdrutschen.

dpa