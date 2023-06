Warnung vor schweren Gewittern mit Sturm und Hagel in NRW

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag vor Starkregen und schweren Gewittern. Es gebe ab dem Nachmittag eine „verbreitete Unwettergefahr“, teilte der DWD in Essen mit. Welche Regionen im Land es genau treffe, sei aber schwer vorherzusagen.

Es müsse damit gerechnet werden, dass örtlich 40 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. Auch langanhaltender Starkregen sei möglich, so dass innerhalb von zwölf Stunden Niederschläge von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter fallen könnten. Gleichzeitig warnte der DWD vor bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern. Dazu könne es Sturmböen mit Windstärke 9 bis 10 geben. Im Südosten des Landes seien vereinzelte Tornados nicht auszuschließen.

Unwettergefahr soll in NRW in der Nacht zu Freitag abnehmen

„Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte“, betonte der Wetterdienst. Sobald absehbar sei, welche Regionen besonders getroffen würden, werde es konkretere Warnungen geben.

Die Unwettergefahr nehme erst in der Nacht zum Freitag allmählich ab. Die Temperaturen liegen dazu am Donnerstag bei 23 bis 26 Grad. In der Nacht kühlt es dann auf 12 bis 15 Grad runter. Der Freitag beginnt laut Vorhersage bewölkt, zum Nachmittag hin lockert es aber zunehmend auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 du 26 Grad. Am Wochenende soll es warm und trocken werden – am Sonntag bis 31 Grad.

dpa