Alarm in Dortmund: Warum heulten heute die Sirenen?

2023 gab es wieder einmal einen Warntag in Nordrhein-Westfalen. Entsprechend heulten die Sirenen auch in Dortmund. Wir geben euch alle Infos dazu.

Warntag 2023 in Dortmund: Wann ist der Sirenen-Alarm?

Der NRW-Warntag 2023 fand am 14. September um 11 Uhr statt. Dann heulten alle Sirenen.

Warum gibt es einen Probealarm in Dortmund 2023?

Im Mittelpunkt steht natürlich, dass alle Beteiligten bestmöglich für einen möglichen Ernstfall vorbereitet sind. Dabei geht es in erster Linie um allerlei Katastrophenszenerien. Wichtig ist, dass die Menschen dabei wissen, worauf sie achten müssen – in diesem Fall Warnungen durch einen Sirenen-Alarm. Diese Sirenen müssen allerdings auch funktionieren – dafür werden sie am Warntag getestet.

>> Warntag in NRW 2023: Am 14. September heulen die Sirenen wieder – alle Infos <<

Was ist der Warntag in Dortmund 2023?

Genau dafür wurde der Warntag ins Leben gerufen. Vorher wird – unter anderem auch bei uns – öffentlich kommuniziert, dass es einen Probealarm mit den Sirenen geben wird. Dadurch werden Menschen, die über diese Info im Vorfeld stolpern, wissen, was auf sie zukommt. Dadurch, dass der Warntag zentral organisiert wird, ist es leichter für die Anwohner, sich darüber im Vorfeld zu informieren.

Gibt es den Warntag 2023 in ganz NRW?

Denn den Warntag gibt es in komplett Nordrhein-Westfalen. Die Verantwortlichen der Städte und Gemeinden in dem Bundesland bereiten sich und die Anwohner darauf vor, dass beim Probealarm am 14. September alles bestmöglich läuft. Also ist nicht nur in Dortmund um 11 Uhr am 14. September einiges zu hören.

>> Warntag in Düsseldorf 2023: Warum heulen am 9. März die Sirenen? <<

Wie wird beim Probealarm 2023 in Dortmund gewarnt?

Hier gibt es in erster Linie zwei Methoden, wie die Menschen im Probe- und auch im Ernstfall gewarnt werden. Eine gilt dabei als modern, die andere eher als klassisch. Die klassische Methode ist, die Aufmerksamkeit der Leute durch den Sirenen-Alarm auf sich zu ziehen. Daher heulen am Warntag die Sirenen. Moderner ist hingegen die Information über die Warn-App NINA. Auch das wird am heutigen 9. März getestet.

Warntag in Dortmund 2023: Wie muss man sich im Ernstfall verhalten?

Beim Probealarm wird zum Glück nur getestet. Allerdings wollen wir euch auch mitteilen, was zu beachten gilt, wenn die Sirenen ertönen und es keine Probe ist.

Notrufe (110 oder 112) nicht blockieren – nur im Notfall anrufen!

Türen und Fenster geschlossen halten

in geschlossene Räume begeben

Radio etc. nutzen, um an Infos zu kommen

passierende Personen bei sich aufnehmen

>> Warntag in Essen 2023: Probealarm am 9. März – warum gibt es den Sirenen-Alarm? <<

Warntag in Dortmund 2023: Wie lange dauert der Probealarm?

Lange gibt es die Geräuschkulisse, die durchaus nervig sein kann, nicht. Denn nach wenigen Minuten ist der Probealarm mit den lauten Sirenen auch schon wieder vorbei.

Wieso ist der Warntag in Dortmund 2023 im September?

Seit 2018 schon wird inzwischen regelmäßig ein landesweiter Sirenenprobealarm durchgeführt. Das Innenministerium hat in den vergangenen Jahren den Probealarm zu einem landesweiten Warntag weiter ausgebaut. So soll das Thema „Warnung“ noch mehr in den Fokus in der Öffentlichkeit gerückt werden.

>> Warntag: Warum heulen in Köln die Sirenen? <<

Gibt es 2023 einen Warntag in ganz Deutschland?

Ja! Der bundesweite Warntag findet ebenfalls am 14. September 2023 statt. Hier ist das Prinzip eigentlich dasselbe. Dabei sind dann nicht nur die Menschen in Nordrhein-Westfalen betroffen, sondern Städte und Gemeinden im gesamten Bundesgebiet. Dann wird überall ein Sirenen-Test vorgenommen.