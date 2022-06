Seniorin bei Überfall in Viersen in ihrer Wohnung gefesselt und schwer verletzt – Täter stahlen Bargeld

Am Freitag kam es zu einem dreisten Überfall in Viersen. Noch steht die Polizei vor vielen unbeantworteten Fragen.

Eine 79-jährige Frau ist bei einem Überfall in ihrer Wohnung in Viersen am Niederrhein gefesselt und schwer verletzt worden. Viele Details zu dem Fall seien noch unklar, weil das verletzte Opfer noch nicht im Detail vernommen werden konnte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

>> Erdbeer-Stand überfallen: Dieb klaut Tageseinnahmen <<

Nach ersten Erkenntnissen gehe man davon aus, dass zwei Männer die 79-Jährige im Donnerstag in ihrer Wohnung überwältigten. Sie konnten dann wohl mit Bargeld fliehen. Eine Nachbarin alarmierte schließlich die Polizei.

dpa