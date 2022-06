NRW

Schrecklicher Autounfall in Nettetal – Zwei Schwerverletzte, Frau in Lebensgefahr

4. Juni 2022

In Nettetal kam es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, in dem zwei Autos verwickelt waren. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.