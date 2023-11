Verkehrs-Chaos in NRW: Schnee und Glätte sorgen für Unfälle

Schnee und Glätte haben in Teilen von NRW erneut für Unfälle gesorgt. Die Schäden beschränkten sich in der Nacht zum Mittwoch (29. November) sowie am Mittwochmorgen in erster Linie auf Blechschäden, wie aus einer Nachfrage bei den Leitstellen der Polizeien hervorging. Im Bereich Bielefeld gab es witterungsbedingt verschiedene Unfälle mit Sachschäden, aber keine Verletzten. Die Polizei warnte am Morgen auf der Autobahn 2 bei Bielefeld vor Gefahr durch Schnee auf der Fahrbahn in beide Richtungen. Am frühen Morgen staute sich der Verkehr dort aufgrund des Schnees, wie es hieß.

>> NRW: Hier sorgen Schnee und Glätte für schwierige Straßenverhältnisse <<

Auch im Bereich Detmold bereiteten die Witterungsverhältnisse den Einsatzkräften Arbeit: „Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz mit Straßenräumungen, es wird durchgehend gestreut und wir nehmen die Blechschäden auf“, sagte ein Polizeisprecher. Auf der A1 zwischen Ascheberg und Münster-Hiltrup prallte ein Fahrzeug gegen eine Leitplanke, der Verkehr floss zwischenzeitlich nur über eine Spur, wie ein Sprecher der Polizei in Münster sagte. Im Bereich der Münsteraner Polizei habe es insgesamt fünf bis sechs leichtere witterungsbedingte Unfälle auf der Autobahn gegeben, hieß es.

Auch in Recklinghausen und in Essen berichtete die Polizei von mehreren witterungsbedingten Unfällen. In Recklinghausen sei ein Auto gegen einen Ampelmast geprallt, dabei sei aber niemand verletzt worden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in Nordrhein-Westfalen für Mittwoch gebietsweise zunächst Schneeschauer, ab dem Vormittag in tiefen Lagen Schneeregen. Die Meteorologen warnen vor Glätte.

dpa