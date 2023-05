Verfolgungsjagd in NRW: Autofahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Irre Szenen spielten sich am frühen Donnerstagmorgen (18. Mai) im nordrhein-westfälischen Hamm ab: Zwei Männer versuchten mit einem Auto der Polizei zu entkommen. Der Fluchtversuch endete jedoch mit einem Unfall an der Autobahnauffahrt. Weil er zu schnell unterwegs war, krachte der Fahrer dort am mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass ein Autofahrer und sein Mitfahrer in der Nähe des Tierparks die Kennzeichen an einem geparkten Auto abmontierten und an ihrem eigenen Fahrzeug anbrachten. Eine Polizeistreife entdeckte den Wagen dann an der Richard-Wagner-Straße. Der Fahrer ignorierte laut Polizei die Anhalteversuche der Streife. Die Beamten nahmen die Verfolgung durch die Innenstadt auf.

Nach dem Unfall auf der Auffahrt zur A2 nahmen die Polizisten den Beifahrer noch im Auto sitzend vorläufig fest. Der Fahrer sei zunächst zu Fuß über ein Feld auf einen Parkplatz geflüchtet, wo er dann aber ebenfalls vorläufig festgenommen werden konnte. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer keinen Führerschein und stand mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

