Urlaubswetter in NRW: So schön sonnig wird die neue Woche

Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet mit Temperaturen von maximal 26 bis 30 Grad und viel Sonne. Bis Mittwoch seien „sehr schöne Sommertage“ mit nur wenigen Wolken zu erwarten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Lediglich morgens gebe es örtlich Nebel, der sich aber schnell auflöse. Ansonsten sei es heiter oder sonnig und das Wetter fühle sich in den kommenden Tagen angenehmer an, so der Experte. „Die Schwüle geht peu à peu zurück.“ Zudem kühle es in den Nächten etwas ab.

Die Modellprognosen für die kommenden Tage zeigen hochsommerliche Temperaturwerte für die Mitte und den Süden Deutschlands. Zudem kühlt es nachts nur wenig (teils gar nicht) unter 20 Grad ab. Im Norden ist die Luft deutlich kühler. /V pic.twitter.com/5aRv26F7FV — DWD (@DWD_presse) August 20, 2023

Am Donnerstag wieder Schauer und Gewitter möglich

Ab Donnerstag könnte das Wetter dem DWD zufolge allmählich wechseln. Dann deute sich eine dichtere Bewölkung mit Schauer und Gewitter an.

dpa