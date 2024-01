Unwetterlage für NRW aufgehoben – es wird trockener und kälter

Ein Ende des schlechten Wetters ist in Sicht. Gleichzeitig soll es auch deutlich kühler werden. Daher besteht in Nordrhein-Westfalen keine Unwetterlage mehr. Am Freitagmorgen prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Warnlagebericht nur noch gebietsweise auffrischenden Wind und zeitweise Regen. Der tagelange Dauerregen ist laut der Vorhersage beendet.

Tiefer Luftdruck und milde Meeresluft führten zu sehr wechselhaftem Wetter in NRW, heißt es im Bericht des DWD. „Am Wochenende stellt sich die Wetterlage um und mit nordöstlicher Strömung fließt zunehmend kalte Festlandsluft ein.“

Während am Freitag noch mit Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad – im Bergland um 3 Grad – zu rechnen sei, seien am Samstag nur noch 3 bis 6 Grad zu erwarten, im höheren Bergland leichter Frost um minus 1 Grad. In den mittleren Lagen könne es, besonders zum Samstagabend hin, auch etwas Schnee geben.

Sonntag gibt es demnach vielfach leichten Frost zwischen 0 und minus 4 Grad – im Bergland bis minus 6 Grad. Streckenweise droht auch Glätte.

dpa