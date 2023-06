Unwetter zieht über NRW – diese Fotos zeigen die heftigen Ausmaße des Sturmtief „Lambert“

Nach den drückenden Tagen hat sich der Luftdruck auch in NRW hochgeschaukelt. Am Donnerstag (22. Juni) entlud sich die volle Kraft der Gewitterwolken in Donner und Blitze. Sturmtief „Lambert“ fegte aus Südwesten über Deutschland und NRW hinweg und brachte erstmals heftiges Unwetter in den Sommer.

>> Starkregen, Orkanböen, Gewitter, Hagel: So heftig zog das Sturmtief über NRW <<

Unwetter in NRW: Starkregen, Orkanböen, Gewitter und Hagel

Der Tag danach: Das Unwetter hat die Polizei und Feuerwehr in NRW schwer beschäftigt. Die Einsatzkräfte mussten in der Nacht zu Freitag zu zahlreichen umgestürzten Bäumen oder Wasserschäden ausrücken. Schwer verletzte Menschen gab es nach derzeitigem Stand nicht, wie mehrere Sprecher der Polizei in NRW am Freitagmorgen mitteilten.