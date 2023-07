Unwetter in NRW: A40 überflutet – Bahnverkehr gestört

Das Unwetter am Sonntagnachmittag hatte in Nordrhein-Westfalen für Chaos auf den Straßen und Schienen gesorgt. In ganz NRW war das Zugstreckennetz betroffen, bis in die Nacht auf Montag hatte die Bahn mit Störungen zu kämpfen. Auf den Straßen sah es nicht besser aus.

Die A40 bei Bochum musste gegen Abend sogar zeitweise gesperrt werden, denn aufgrund des Starkregens standen Teile der Strecke unter Wasser. Auch die A46 bei Haan war vom Unwetter betroffen und musste ebenfalls für kurze Zeit gesperrt werden. In Mülheim und in Essen war die Feuerwehr im Dauereinsatz.

Unwetter in NRW: Straßenunterführungen unter Wasser, Bäume entwurzelt

In Essen standen wegen des Regens Straßenunterführungen unter Wasser, im Stadtteil Gerschede sorgte ein umgestürzter Baum auf eine vorbeifahrende S-Bahn für einen Schreckmoment bei allen Reisenden. In Essen-Holsterhausen wurde ein Baum durch den Sturm entwurzelt und fiel auf ein Mehrfamilienhaus, im Anschluss mussten zwei Senioren von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Verletzt wurde in Essen aber trotz zahlreicher Einsätze niemand.

Insgesamt musste die Feuerwehr in Essen zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr zu 130 Einsätzen ausrücken. Überraschend kam das Unwetter aber nicht, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits im Vorfeld davor gewarnt. Am Abend wurde die Warnung schließlich wieder aufgehoben.

Das Festival Bochum Total musste aufgrund des Unwetters für kurze Zeit ausgesetzt werden, abends konnten dann wieder Live-Auftritte stattfinden. Insgesamt blieb die Lage in Bochum aber wesentlich ruhiger, hier sprach die Feuerwehr am Ende von 25 Einsätzen. Vor allem im Bochumer Stadtteil Wattenscheid kam es zu Einsätzen wegen abgeknickter Äste oder kleineren Überflutungen, Verletzte wurden nicht gemeldet.