NRW

Unglaublich, aber der Fahrer dieses Autos bleibt unverletzt

30. Dezember 2021

Wer dieses Foto sieht, denkt unweigerlich an den Tod. In Krefeld (NRW) hat ein Regionalzug an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und 50 Meter weit mitgeschleift. Das Auto wurde völlig zerstört, der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt.