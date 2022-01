Feuerwehr Neuss über 13 Stunden im Rettungs-Rausch: Tanklastzug und Kühltransporter verunglückt

Gleich zwei schwere LKW Unfälle forderten am Donnerstag (20. Januar) die volle Aufmerksamkeit der Feuerwehr Neuss, die mit mehreren Löschzügen vor Ort war: Ein mit Gefahrstoff beladener Tanklastzug verunglückte auf der A57 hinter dem Dreieck Neuss-Süd in Fahrtrichtung Köln. Nur wenige Kilometer entfernt stürzte ein Kühltransporter von der Josef-Kardinal-Frings Brücke etwa 6 Meter in die Tiefe. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden bei den Unfällen schwer verletzt.

A57: Tapfere Ersthelfer befreiten Tanklastzug-Fahrer aus Kabine

Gegen 12.40 Uhr am Donnerstag trafen die ersten Meldungen eines Unfalls auf der A57 bei der Feuerwehr ein. Der mit Gefahrstoff beladene Tanklastzug kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Aufgrund der schwierigen Lage wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert.

Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein. Beladen war der auf dem Dach liegende Tanklastzug mit etwa 30.000 Litern Diesel. Engagierte Ersthelfer hatten den Fahrer bereits aus dem Führerhaus befreit und mit der Reanimation begonnen. Der Rettungsdienst konnte den Menschen vor Ort die Arbeit abnehmen und den schwer verletzten Mann daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierte.

Trotz des schwierigen Einsatzes gab es für die Feuerwehr auch gute Seiten an dem schlimmen Unfall: Der Einsatz der Ersthelfer wurde ausdrücklich gelobt, ebenso wie die vorbildliche Rettungsgasse seitens aller Verkehrsteilnehmer. Leider konnte ein Teil der 30.000 Liter Diesel bereits auslaufen und ins Erdreich sickern, bevor das Leck provisorisch abgedichtet wurde.

B1: Kühltransporter stürzt 6 Meter in die Tiefe

Noch während die Feuerwehr auf der A57 alle Hände voll zu tun hatte, erreichte die Leitstelle gegen 13.30 Uhr der nächste Notruf: Ein LKW war von der B1 abgekommen und an der Josef-Kardinal-Frings Brücke 6 Meter in die Tiefe gestürzt. Die alarmierten Kräfte, teils von der Einsatzstelle A57, machten sich sofort auf den Weg.

Auch hier war die Rettung der Insassen schwierig: Beide waren in ihrer Fahrzeugkabine eingeschlossen, denn das Fahrzeug war seitlich liegend zum Halt auf der Böschung gekommen. Nach ihrer Befreiung wurden beide dem Rettungdienst übergeben – der Beifahrer leicht, der Fahrer schwer verletzt.

Schwere Arbeit bis tief in die Nacht

Mit der Rettung der an den Unfällen beteiligten Personen hatte der Tag für die Einsatzkräfte allerdings erst begonnen: Die aufwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich an der B1 bis 20 Uhr, auf der A57 noch wesentlich länger. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Die Bergung des verunglückten Kühltransporters gestaltete sich schwierig und wurde durch eine Fachfirma durchgeführt, welche von der Feuerwehr unterstützt wurde. Auf der A57 mussten noch etwa 29.000 Liter Diesel aus dem Tanklastzug gesichert und geborgen werden, der aufgrund seines Gewichts und der Lage nicht einfach wieder auf die Reifen gedreht werden konnte. Auch hier kam ein speziell darauf geschultes Unternehmen zum Einsatz, welches mithilfe der Feuerwehr zuerst den Anhänger des Tanklastzuges leer pumpte und sich dann mit Hilfe eines Krans um die Zugmaschine des Gespanns kümmerte.

Um 0.30 Uhr am Freitagmorgen war es dann endlich soweit: Die Zugmaschine konnte mit Hilfe des Krans aufgerichtet und geborgen werden. Insgesamt war die Feuerwehr Neuss aufgrund der verschiedenen Einsätze rund 13 Stunden im Dauereinsatz.

