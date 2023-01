Unfall in Dortmund: Illegales Autorennen mit 3 Schwerverletzten – und 72 Fahrzeugkontrollen

Am frühen Sonntagmorgen sind in Dortmund drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer soll nach Polizeiangaben vom Sonntag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Dortmund gerast sein. Insgesamt wurden in der Nacht zu Sonntag 72 Fahrzeuge auf Verdacht der Teilnahme illegaler Autorennen überprüft.

Dortmund: Mutmaßlich illegales Autorennen fordert drei Schwerverletzte

Im Fahrzeug fuhren eine junge Frau (20) und ein junger Mann (20) mit. Der Fahrer verlor nach den Angaben die Kontrolle und prallte gegen einen Laternenmast, der umknickte. Alle Autoinsassen kamen ins Krankenhaus. Die Polizei stellte ihre Mobiltelefone und den Führerschein des Fahrers sicher.

Autorennen in Dortmund: Kontrollen zur Bekämpfung der Tuning-Szene

In der Nacht zu Sonntag hatte es umfassende Kontrollen zur Bekämpfung der Raser-, Poser- und illegalen Tuning-Szene gegeben, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei wurden 92 Personen und 72 Fahrzeuge überprüft. Die Beamten verhängten in 188 Fällen Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit, gegen 28 Personen gab es Anzeigen wegen zu schnellen Fahrens.

dpa