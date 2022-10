Unfall im Schwimmunterricht: Achtjähriges Mädchen aus Kleve in Lebensgefahr

Ein Schock für die Lehrer und Eltern der Marienschule in Kleve-Materborn: Nachdem ein Mädchen beim Schwimmunterricht am Donnerstag verunglückt war, musste es reanimiert werden. Danach wurde die Achtjährige mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Nach Polizeiangaben seien die ersten Reanimierungsversuche noch von den Lehrern vor Ort durchgeführt worden. Das Lehrschwimmbecken der Marienschule nutzen auch andere Schulen – das verunglückte Mädchen besucht demnach die St. Michael Grundschule in Reichswalde. Nach den letzten Infos schwebt sie noch immer in Lebensgefahr. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist ebenso unklar.