NRW

Unfall auf der A1: Geplatzter LKW-Reifen sorgt für stundenlange Sperrung

3. Juli 2023

Ein geplatzter Reifen eines LKW sorgte in der Nacht zu Montag dafür, dass die A1 in Fahrtrichtung Köln stundenlang gesperrt war. Am Morgen wurde die Strecke wieder freigegeben.