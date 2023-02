Überfall in Lippstadt: 26-Jähriger wird nachts auf offener Straße mit Messer bedroht

Ein skrupelloser Überfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20 Uhr in Lippstadt: Zwei Unbekannte haben einen 24-Jährigen in Lippstadt mit einem Messer bedroht und dessen Handy erbeutet. Der junge Mann war am Abend zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von hinten festgehalten wurde und ein Messer an seinem Hals spürte.

Überfall in Lippstadt: Mann (26) wird von zwei Unbekannten mit Messer bedroht

Die Täter verlangten sein Handy sowie die Übergabe weiterer Wertgegenstände, wie die Polizei mitteilte. Als er das Handy übergeben hatte, konnte sich der 24-Jährige losreißen und fliehen. Die Täter nahmen noch kurz die Verfolgung auf, suchten dann aber selbst das Weite. Das Opfer blieb bei dem Raubüberfall unverletzt.