Trotz Regen und Ferienbeginn in NRW: Keine außergewöhnlichen Staus auf Autobahnen

Der Verkehr auf den Straßen von Nordrhein-Westfalen ist zu Beginn der Ferien weitgehend normal gerollt. Wie der Sprecher des ADAC Nordrhein am Donnerstag (21. Dezember) sagte, gebe es keine außergewöhnliche Staulänge. Zum Nachmittag hin wurden im Berufsverkehr 151 Staukilometer gezählt. Engpässe gab es an bekannten Abschnitten, unter anderem auf dem Kölner Autobahnring und im Ruhrgebiet. Schon der Vortag war nach ADAC-Angaben für nordrhein-westfälische Verhältnisse vergleichsweise entspannt. Es habe 20 Prozent weniger Staus als an einem normalen Mittwoch gegeben.

Mit geschäftigem Treiben rund um die besinnlichen Feiertage rechnet der Flughafen Köln/Bonn. Etwa 325.000 Passagiere würden in den Weihnachtsferien starten und landen, teilte der Airport am Donnerstag mit. Spitzentag sei der 22. Dezember, mit 22.500 Passagieren. An Heiligabend würden mehr als 14.000 Reisende erwartet.

Die beliebtesten Ziele der Winterferien seien Spanien mit Palma de Mallorca, die Kanaren sowie die Türkei mit Istanbul und Antalya. Bei den Städtezielen liegt London vorne.

dpa