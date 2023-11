Winter in NRW 2023: Schnee-Spaß pur – 13 Ausflugsziele für die ganze Familie

Auf den Spuren der berühmt berüchtigten Kneippkur können Spaziergänger auf dem Olsberger Kneippwanderweg im Sauerland wandeln. Der rund 40 Kilometer lange weg rund um den Kurort Olsberg führt an zahlreichen Gewässern vorbei. Bis Oktober könnt ihr unter der Anleitung von Kneipp-Experten die Kaltwasser-Anwendungen in kleinen Gruppen absolvieren, doch wir finden, besonders in den verschneiten Wintermonaten ist die Landschaft rund um den Kneippwanderweg in NRW definitiv einen Ausflug wert. Eislaufbahn an der Kö in Düsseldorf Dem Winterblues kann man in der grauen Winterzeit wohl am besten auf einer frischen Eisfläche ausweichen: Hier hat einfach jeder Spaß, egal ob Profi oder Amateur. In Düsseldorf öffnet im Rahmen der Winterwelt die alljährlich beliebte Eisfläche „Kö on Ice“. Laut Veranstaltern soll diese sogar größer als die Eisfläche am New Yorker Rockefeller Center sein. Überzeugt euch selbst! Alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Standort gibt es hier. Adresse: Corneliusplatz (Königsallee), 40212 Düsseldorf

Website