NRW im Winter: Die schönsten Ausflugsziele und Aktivitäten bei Schnee

Auf den Spuren der berühmt berüchtigten Kneippkur können Spaziergänger auf dem Olsberger Kneippwanderweg im Sauerland wandeln. Der rund 40 Kilometer lange weg rund um den Kurort Olsberg führt an zahlreichen Gewässern vorbei. Bis Oktober könnt ihr unter der Anleitung von Kneipp-Experten die Kaltwasser-Anwendungen in kleinen Gruppen absolvieren. Doch auch in den verschneiten Wintermonaten ist die Landschaft rund um den Kneippwanderweg in NRW definitiv einen Ausflug wert. Ausflugsziel im Winter in NRW: Eislaufbahn an der Kö in Düsseldorf Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DEG-Winterwelt (@degwinterwelt) Dem Winterblues kann man in der grauen Winterzeit wohl am besten auf einer frischen Eisfläche ausweichen: hier hat einfach jeder Spaß, egal ob Profi oder Amateur. In Düsseldorf öffnet im Rahmen der Winterwelt die alljährlich beliebte Eisfläche „Kö on Ice“. Laut Veranstaltern soll diese sogar größer als die Eisfläche am New Yorker Rockefeller Center sein. Überzeugt euch selbst! Alle Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Standort gibt’s hier. Adresse: Corneliusplatz (Königsallee), 40212 Düsseldorf

Aufs Wasser geht’s bei den Adventstouren der KD: in Köln kommt der Nikolaus an Board und feiert mit Erwachsenen und Kindern bei einer zweistündigen Rundfahrt auf dem Rhein. Neben dem Blick aufs Uferpanorama bietet die Veranstaltung auf dem KD Eventschiff weihnachtliche Live-Musik und sorgt so bei den nachmittäglichen Adventsfahrten zusätzlich für Stimmung. Vom 18. November bis zum 18. Dezember gibt’s Tickets für die Nachmittagsfahrten zu kaufen. Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags, 15 bis 17.30 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 21 Euro, Kinder 6 Euro

Adresse: ab/an Köln Altstadt

>> Weihnachtsmärkte in NRW 2022 – die schönsten Fotos << Ausflugsziel im Winter in NRW: Ein Besuch im Drive-In Autokino Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Autokino Köln (@autokino.koeln) Die Autokinos in Köln Porz und Essen sind echte Institutionen. Kein Wunder, schließlich schaut man die besten Kinoneuheiten nicht häufig im eigenen Auto. Im Winter wird es bei einem Besuch im Autokino besonders muckelig, denn ihr könnt vor Ort nicht nur Snacks kaufen, sondern auch Heizlüfter gegen einen Pfand leihen. Jetzt fehlen nur noch ausreichend Decken, Kissen und ein richtig guter Film – und dem perfekten Winterausflug in NRW steht nichts mehr im Wege. Das Autokino in Essen Vorstellungen: täglich außer Mittwochs

täglich außer Mittwochs Toiletten und Snackbar geöffnet, Heizlüfter werden verliehen

Adresse: Sulterkamp 70, 45356 Essen

Sulterkamp 70, 45356 Essen Website Das Autokino in Köln Vorstellungen: täglich

täglich Toiletten und Snackbar geöffnet, Heizlüfter werden verliehen

Adresse: Rudolf-Diesel-Str. 36, 51149 Köln

Rudolf-Diesel-Str. 36, 51149 Köln Website Ausflugsziel im Winter in NRW: Fackelwanderungen im Landschaftspark in Duisburg Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Landschaftspark Duisburg-Nord (@landschaftsparkduisburgnord) Bei Dunkelheit erstrahlt der Landschaftspark Duisburg-Nord rund um das stillgelegte Hüttenwerk stets in buntem Licht. Bei den winterlichen Fackelführungen kommen noch einige Lichter hinzu: Mit Fackeln in den Händen folgen die Teilnehmer einem ehemaligen Hüttenwerker, der ihnen auf dem Rundgang durch den Landschaftspark seine frühere Arbeitsstätte zeigt. Zum Abschluss der dreistündigen Führung gibt es im Hauptschalthaus einen Glühwein gegen die Kälte. Reservierungen werden erwünscht, da die Teilnehmerzahl bei jeder Fackelführung auf 20 Personen begrenzt ist. Adresse: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

Rundführungen: freitags und samstags um 18 Uhr

Preis: 16 Euro pro Person

