Ein 61-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 17 zwischen Weeze-Wemb und Kevelaer-Twisteden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte.

dpa