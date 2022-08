Tankrabatt in NRW endet: So geht es mit den Spritpreisen ab September weiter

Drei Monate, von Anfang Juni bis Ende August, galt der Tankrabatt. Doch viele fragen sich bereits, was danach passieren wird. Und konnte der Rabatt überhaupt das halten, was er versprach?

Das Ziel war zunächst, Benzin um knapp 35 Cent und Diesel um rund 17 Cent günstiger zu machen. Zu Beginn wurde vermutet, dass der Rabatt nicht so an die Verbraucher weitergegeben wurde wie geplant. In den vergangenen Wochen ist es aber ruhig geworden um den Rabatt, der in wenigen Tagen ausläuft.

Laut ADAC ist der Preis immer noch deutlich zu hoch. Auch das Kartellamt urteilte, dass die Verbraucher von der Mineralölindustrie über den Tisch gezogen werden und deren Gewinne finanzierten. Daher steigt nun die Angst, dass ab September erneut deutlich erhöhte Preise gezahlt werden müssen.

Wie teuer werden Benzin und Diesel ab September?

Es wird prognostiziert, dass die Preise bereits zur letzten August-Woche wieder merklich anziehen – mit Preisen deutlich über zwei Euro pro Liter Benzin. Diesel soll dann etwas günstiger sein.

Zwar liegen die Ölpreise auf dem Niveau vor der Ukraine-Krise, ob dies aber auch so an den Zapfsäulen zu erkennen sein wird, bezweifeln viele. Der „Focus“ zeigt in einer Statistik auf, dass der Preis für einen Barrel Rohöl unter 100 Dollar liegt. Zur Hochzeit während des Krieges lag der Preis bei weit über 130 Dollar. Daher hängt es vor allem an den Konzernen, ob sie die Preise auch weitergeben werden.

Drei Szenarien ab September

Es gibt drei Möglichkeiten, die bereits prognostiziert werden und als wahrscheinlich gelten:

Der Rabatt entfällt glatt und somit werden die rund 35 Cent einfach wieder auf den Tankpreis aufgeschlagen. Damit würde der Liter wieder um die zwei Euro kosten. Die Preise ziehen ein wenig mehr an. Das hieße, der Liter Benzin liegt bei ca. 2,15 Euro, Diesel soll knapp drunter liegen. Die Preise werden wieder deutlich höher. Der Liter Benzin würde wieder auf über 2,20 Euro steigen, der Liter Diesel läge nur knapp darunter.

Klar sagen, was passiert, kann man bislang aber noch nicht. Daher ist weiterhin Geduld gefragt. Spätestens zum 1. September sind dann alle Autofahrer schlauer.

