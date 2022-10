Sturz aus neun Metern Höhe: Zirkus-Artist im „Höhner Rock and Roll Circus“ schwer verletzt

Fehltritt mit Folgen: Am Samstagnachmittag wurde ein Akrobat bei einer Zirkus-Vorstellung in Düren schwer verletzt, als er aus einer atemberaubenden Höhe von neun Metern abstürzte. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Akrobat ist am Samstagnachmittag bei einer Zirkus-Vorstellung in Düren aus neun Meter Höhe abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann sei nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Aufführung mit etwa 700 Zuschauern wurde unverzüglich beendet. Ein Fremdverschulden ist laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht erkennbar.

Nach Berichten mehrerer Medien passierte der Unfall, als der Akrobat auf einem Höhenrad einen Salto springen wollte. Die Aufführung wurde durch die bekannte Kölner Band Höhner musikalisch gestaltet und lief unter dem Motto „Höhner Rock and Roll Circus“.

dpa